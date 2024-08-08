Отобранные у россиян золотые медали вручили в Париже фигуристам США

МОК в Париже вручил фигуристам США и Японии золотые и серебряные медали Игр-2022

Naoki Morita/AFLO
Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

МОК провел в Париже церемонию награждения сборных по фигурному катанию США и Японии. Им вручили медали командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Российскую сборную на мероприятие не пригласили, сообщило РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет провел церемонию в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американцы получили золото, сборной Японии вручили серебряные медали. Россиянам должны были вручить бронзовые медали, но на церемонию их не пригласили.

Российская сборная потребовала отменить мероприятие, фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов обратились в Спортивный арбитражный суд.

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