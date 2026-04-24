Предприниматель Эррол Маск назвал лучшим хоккеистом в истории канадца Мориса Ришара, а не россиянина Александра Овечкина. Об этом он сообщил ТАСС .

«Морис „Ракета“ Ришар — хоккеист номер один в мире», — сказал Маск.

По его мнению, именно этот спортсмен был самым известным во все времена, а Овечкин только сейчас стал лучшим.

Ришар выступал с 1942 по 1960 год за «Монреаль». Он стал первым хоккеистом, забросившим 50 шайб в одном сезоне. Спортсмен входит в Зал хоккейной славы. Приз лучшему снайперу сезона НХЛ назвали «Морис Ришар трофи».

Овечкина задрафтовал «Вашингтон» в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

