Отели в США резко снизили цены на время проведения ЧМ-2026 по футболу

FT: отели в США снизили цены на лето из-за страха падения спроса на ЧМ-2026

Стоимость на проживание в отелях в США снизились на время проведения чемпионата мира по футболу из-за опасений, что из-за антиамериканских настроений в мире и высокой цены на билеты спрос окажется ниже ожидаемого. Об этом сообщила газета Financial Times .

Согласно данным компании Lighthouse Intelligence, цены на номера в отелях в Сан-Франциско, Филадельфии, Майами, Далласе и Атланте рухнули примерно на 30% в сравнении с показателями на начало года.

Представитель отрасли уточнил, что на ситуацию влияет вопрос с Ираном, а также агрессивная миграционная и визовая политика нынешних властей.

«Очевидно, что желание людей приехать в США сильно снизилось», — заявил он.

Журналисты добавили, только за одну ночь билеты на матчи турнира аннулировали порядка 17 тысяч болельщиков в знак бойкота против политики Белого дома.

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля, сборная России на нем не сыграет.