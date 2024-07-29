Осужденный за изнасилование ребенка принял участие в Олимпийских играх в Париже

Daily Mail: осужденный за педофилию спортсмен принял участие в Играх в Париже

В Олимпийских играх в Париже принимает участие спортсмен, которого ранее осудили за изнасилование ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Речь идет о пляжном волейболисте Стивене ван де Вельде. Восемь лет назад его приговорили к четырем годам тюрьмы за надругательство над 12-летней девочкой.

При этом Олимпийский комитет Нидерландов допустил его к соревнованиям в этом году, несмотря на судимость по такой статье. По данным Голландской делегации, мужчина «изменился и прошел путь реабилитации». Жители страны все равно недовольны случившимся. По их мнению, есть большая разница между возвращением в общество и тем, чтобы человека чествовали как олимпийца.

«Он может быть свободным человеком, но „образец для подражания“ — это ярлык, которого Ван де Вельде безвозвратно лишился», — написали авторы статьи.

В итоге ван де Вельде встретили на Играх неодобрительными свистами, а в матче против итальянских пляжников его команда проиграла со счетом 1:2.

Ранее словацкий вице-премьер Томаш Тараба назвал Игры в 2024 году стали «символом извращенного упадка». Он отметил, что не поедет на церемонию закрытия ОИ.