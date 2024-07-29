В Словакии Игры-2024 в Париже назвали «символом извращенного упадка»

Вице-премьер Словакии Тараба отказался от участия в закрытии Олимпиады в Париже

Вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба отказался участвовать в закрытии Олимпийских игр в Париже, где он должен был представлять республику. На своей странице в соцсети политик написал, что Игры в 2024 году стали «символом извращенного упадка».

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр», — написал Тараба.

Международный олимпийский комитет извинился за скандальную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. В МОК заявили, что у них не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.