Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона 2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Он стал первым с 1960 года испанцем, удостоившемся этой награды.

Церемония награждения состоялась в Париже, в театре Шатле на берегу Сены. В 1960 году «Золотого мяча» удостоили другого испанца, Луиса Суареса Мирамонтеса.

По версии газеты France Football, Родри стал лучшим футболистом прошедшего сезона. Второе место досталось бразильцу Винисиусу Джуниору из мадридского «Реала», третье место — его одноклубнику, англичанину Джуду Беллингему, еще один мадридец, испанец Даниэль Карвахаль стал четвертым. Пятерку замкнул норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Родри в минувшем сезоне стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и выиграл с «Манчестером» Английскую премьер-лигу.

А в России футбол «идет не в ту сторону», заявил главный тренер национальной сборной и «Ростова» Валерий Карпин. Он уточнил, что это происходит уже 20 лет.