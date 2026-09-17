Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

Причины смерти знаменитого спортсмена пока не называют.

Сергей Чепиков — один из самых титулованных отечественных биатлонистов. В его активе два олимпийских золота (1988, 1994), два титула чемпиона мира и два хрустальных глобуса Кубка мира. Также на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере он нес флаг национальной сборной.

После завершения выступлений в 2007 году Сергей Чепиков посвятил себя наставничеству. Он работал главным тренером спортивной команды Уральского округа Внутренних войск МВД России, а с 2010 по 2013 год был тренером-консультантом национальной сборной России по биатлону.