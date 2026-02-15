«Она моя». Шипулин отказался отдавать медаль ОИ-2014 после бана Устюгова

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что не намерен возвращать золотую медаль за победу в эстафетной гонке на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Его слова привел «Матч ТВ» .

«Она моя, возвращать не собираюсь. Я ее завоевал», — сказал спортсмен.

Международный олимпийский комитет 19 сентября 2025 года утвердил перераспределение медалей на Играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр в Сочи после нарушения антидопинговых правил под предлогом аномального биологического паспорта. Спортсмен потерял золотую и бронзовую награды Олимпиады 2010 года в эстафете и масс-старте, а также две серебряные награды чемпионата мира — 2011 в этих же дисциплинах.

Вместе с Устюговым золота в эстафете на Олимпиаде-2014 лишили Антона Шипулина, Дмитрия Малышко и Алексея Волкова.