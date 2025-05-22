Биатлониста Устюгова окончательно лишили золота Ванкувера

Суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его золотой и бронзовой олимпийских медалей Ванкувера. Об этом сообщило РИА «Новости».
Устюгова дисквалифицировали в 2020 году под предлогом аномальных показателей биологического паспорта. При этом суд аннулировал его результаты с 24 января 2010-го до окончания сезона 2013/2014.
Ранее Международная федерация гимнастики отказала российской спортсменке Лале Крамаренко в нейтральном статусе из-за участия в гала-концерте в честь Дня защитника Отечества, а также фотографии с бывшим главным тренером сборной России Ириной Винер. Крамаренко сможет оспорить это решение через CAS.
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