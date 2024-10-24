Олимпийский чемпион выступил против ускоренной выдачи гражданства легионерам

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался против ускоренной натурализации спортсменов в России. Об этом он сообщил изданию Metaratings .

Уайлд заявил, что, когда сам в 2011 году получил российский паспорт, еще не был его достоин, но остался с Россией «и в горе, и в радости» и сделал для страны все, что мог и должен был. В свою очередь, многие из тех, кто таким путем натурализуется сейчас, руководствуются только личной выгодой.

«Я не виню их за это. Думаю, что наши государственные чиновники не всегда это понимают, и выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства», — подчеркнул Уайлд.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому российское гражданство получили бразильский футболист Дуглас Сантос, с 2019 года выступающий за «Зенит», и канадский хоккеист Седрик Пакетт.