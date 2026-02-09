Олимпийские спортсмены массово жалуются на разваливающиеся медали
Оргкомитет Олимпиады признал хрупкость медалей для спортсменов
Олимпийские медали стали ломаться и рассыпаться через несколько часов после награждения. Оргкомитет пытается выяснить причины произошедшего, сообщило РИА «Новости Спорт».
Бронзовая медаль сорвалась с ленты на шее у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова прямо во время церемонии.
От ленточки оторвалась золотая медаль американской фигуристки Алисы Лью, а серебряная награда раскололась у шведской лыжницы Эббы Андерссон.
Чемпионка в скоростном спуске Бризи Джонсон предупредила коллег не прыгать с медалью, потому что она может сломаться. Ранее аналогичные проблемы возникали с наградами, завоеванными на Олимпиаде в Париже. У некоторых из них покрытие потрескалось уже через две недели после Игр.
Оргкомитет Олимпийских игр подтвердил, что получает жалобы от спортсменов и ведет расследование по поводу качества медалей.
Представители комитета пообещали в ближайшее время дать официальные разъяснения по ситуации.
Кадры лишенных наград спортсменов собрал RT.
