Олимпийские спортсмены массово жалуются на разваливающиеся медали

Олимпийские медали стали ломаться и рассыпаться через несколько часов после награждения. Оргкомитет пытается выяснить причины произошедшего, сообщило РИА «Новости Спорт» .

Бронзовая медаль сорвалась с ленты на шее у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова прямо во время церемонии.

От ленточки оторвалась золотая медаль американской фигуристки Алисы Лью, а серебряная награда раскололась у шведской лыжницы Эббы Андерссон.

Чемпионка в скоростном спуске Бризи Джонсон предупредила коллег не прыгать с медалью, потому что она может сломаться. Ранее аналогичные проблемы возникали с наградами, завоеванными на Олимпиаде в Париже. У некоторых из них покрытие потрескалось уже через две недели после Игр.

Оргкомитет Олимпийских игр подтвердил, что получает жалобы от спортсменов и ведет расследование по поводу качества медалей.

Представители комитета пообещали в ближайшее время дать официальные разъяснения по ситуации.

Кадры лишенных наград спортсменов собрал RT.

