Норвежская лыжница разодрала лицо на тренировке во время Олимпиады

Норвежская лыжница Кристине Шистад разодрала лицо, упав во время тренировки накануне олимпийского старта. Об этом сообщила шведская телекомпания SVT .

В объективы журналистов попало, как Шистад прикрывает нос рукой.

Норвежку считают одним из главных фаворитов соревнований. На трассе много рыхлого снега, под которым попадается лед, поэтому специалисты еще раз исследуют дистанцию, чтобы избежать новых травм.

Ранее скандалом обернулся турнир по скиатлону: француз Матис Делож срезал дорогу и в результате занял третье место, опередив Савелия Коростелева. Позже спортсмен извинился за свой поступок, однако результаты турнира остались в силе, несмотря на поданный протест.