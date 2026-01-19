Олимпийская чемпионка Сотникова родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что во второй раз стала мамой. Об этом она рассказала в телеграм-канале .

Сотникова родила второго ребенка 9 января 2026 года. Она замужем за теннисистом Дмитрием Попко, у пары уже подрастает сын. Пол новорожденного супруги пока не раскрыли, оставив поклонников в ожидании подробностей.

«Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда. На свет появился новый прекрасный человечек. Теперь в нашей семье двое ангелочков» — поделилась эмоциями спортсменка.

Фигуристке 29 лет. В 2014 году она выиграла Олимпийские игры в Сочи в женском одиночном катании и стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в этом виде. В ее активе также две серебряные медали чемпионатов Европы. О завершении спортивной карьеры Сотникова объявила в 2020 году.

Ранее другая российская фигуристка, Камила Валиева, официально объявила о возвращении на соревнования после длительной дисквалификации.