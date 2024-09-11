Олимпийская чемпионка приняла допинг из ненависти к спорту

Советская и российская бобслеистка и легкоатлетка Людмила Энквист, ставшая олимпийской чемпионкой, призналась в автобиографии, что ненавидела спорт и намеренно приняла допинг в 2001 году, чтобы завершить карьеру. Об этом сообщил SVT со ссылкой на ее мемуары.

«Это был полный кошмар. Отказ от участия был бы публичным унижением. К тому же это была моя идея с самого начала. Все легло на мои плечи. Пути назад не было», — написала она.

Книгу опубликуют 11 сентября. В ней 60-летняя Энквист рассказала, что ненавидела бобслей, поэтому в 2001 году приобрела протеиновый порошок с запрещенным метандростенолоном и выпила его в России, желая, чтобы ее поймали на употреблении допинга и запретили заниматься спортом. По ее словам, она не могла просто так отказаться, так как ставки были слишком высоки.

Бывшая советская спортсменка завоевала золото Олимпийских игр в легкой атлетике в Атланте в 1996 году. Она также является двукратной чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами.

В начале 90-х она вышла замуж за гражданина Швеции и сменила гражданство на шведское.

Ранее Спортивный арбитраж отклонил апелляции биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по делу о допинге.