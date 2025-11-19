Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Олюнина умерла в 82 года

Советская лыжница, чемпионка зимних Олимпийских игр 1972 года и заслуженный мастер спорта СССР Алевтина Олюнина умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Костромской области.

В ведомстве напомнили, что прославленная спортсменка с 1975 года занималась преподавательской деятельностью в столице региона и воспитала не одно поколение талантливых лыжников.

«На протяжении всей своей жизни заслуженный мастер спорта занимала активную жизненную позицию, вносила значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, была участником большинства значимых спортивных мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.

Ежегодно в Костроме проходит лыжная эстафета на призы Алевтины Олюниной как знак уважения к ее выдающимся достижениям.

Федерация лыжных гонок России отметила, что в активе спортсменки, кроме победы на Олимпийских играх, звания двукратной чемпионки мира и девятикратной чемпионки СССР.

«Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — заявили в организации.