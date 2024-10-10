Олимпийская чемпионка Пахалина заявила, что хочет вернуться на ПМЖ в Россию

Завоевавшая золото по прыжкам в воду на Олимпиаде в Сиднее Юлия Пахалина, более 20 лет живущая в США, заявила, что хочет вернуться в Россию. Об этом она рассказала ТАСС .

«Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала», — рассказала спортсменка.

По словам Пахалиной, она хочет стать тренером, но в США сделать это слишком сложно. Кроме того, спортсменка заявила, что до сих пор ощущает себя русской, чувствует себя за океаном не очень комфортно и хотела бы умереть в России. От репатриации ее останавливают бытовые факторы — например, отсутствие жилья в Москве и неготовность мужа.

В Российской федерации прыжков в воду уже заявили, что готовы оказать Пахалиной всю необходимую поддержку.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон, переехавший в Россию, рассказал, почему отказался от американского гражданства.