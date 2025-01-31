«Олимпиада вторична». Умар Кремлев назвал главное мероприятие для боксеров

Международный олимпийский комитет исключил Международную ассоциацию бокса (IBA). Возглавивший ее Умар Кремлев заявил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, что это не отразилось на мотивации российских спортсменов.

Спортсмены, по словам Кремлева, выступают не ради олимпийской медали. В первую очередь они стремятся прославить свою страну, во-вторую — обрести популярность, заработать, обеспечить будущее для себя, своих детей и родителей. Собеседник 360.ru настоял на том, что можно создать много других соревнований олимпийского уровня. Однако спортивные функционеры не стремятся к этому.

«Да никак [не сказался разрыв соглашения ]. Мы развиваем бокс. Конечно, самый главный турнир у спортсменов какой должен быть? Чемпионат мира», — заявил он.

Главный турнир должен быть у всех международных ассоциаций. Главный турнир, который они сами организовывают, свой чемпионат мира, конечно же. Олимпиада — это вторичное.

Глава IBA объяснил, что, если объявить чемпионат мира отборочным этапом Олимпиады, все деньги стянутся туда. Если же назвать его отдельным турниром, по статусу и баллам выше Игр, ситуация изменится.

«Конечно, все спортсмены и спонсоры куда идут? На чемпионат мира. Потому что они там получают большие призовые, потому что это более модно и популярно», — сказал он.

Боксеры, по мнению Кремлева, не чувствуют себя в изоляции. Они за два года предупредили, что не поедут на Олимпиаду, если на ней запретят национальный флаг и гимн, ведь это подобно отказу от родной матери.

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