«Олимпиада вторична». Умар Кремлев назвал главное мероприятие для боксеров

Глава IBA Умар Кремлев заявил, что чемпионат мира важнее Олимпиады

Фото: 360.ru

Международный олимпийский комитет исключил Международную ассоциацию бокса (IBA). Возглавивший ее Умар Кремлев заявил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, что это не отразилось на мотивации российских спортсменов.

«Да никак [не сказался разрыв соглашения ]. Мы развиваем бокс. Конечно, самый главный турнир у спортсменов какой должен быть? Чемпионат мира», — заявил он.

Спортсмены, по словам Кремлева, выступают не ради олимпийской медали. В первую очередь они стремятся прославить свою страну, во-вторую — обрести популярность, заработать, обеспечить будущее для себя, своих детей и родителей. Собеседник 360.ru настоял на том, что можно создать много других соревнований олимпийского уровня. Однако спортивные функционеры не стремятся к этому.

Главный турнир должен быть у всех международных ассоциаций. Главный турнир, который они сами организовывают, свой чемпионат мира, конечно же. Олимпиада — это вторичное.

Умар Кремлев

Глава IBA объяснил, что, если объявить чемпионат мира отборочным этапом Олимпиады, все деньги стянутся туда. Если же назвать его отдельным турниром, по статусу и баллам выше Игр, ситуация изменится.

«Конечно, все спортсмены и спонсоры куда идут? На чемпионат мира. Потому что они там получают большие призовые, потому что это более модно и популярно», — сказал он.

Боксеры, по мнению Кремлева, не чувствуют себя в изоляции. Они за два года предупредили, что не поедут на Олимпиаду, если на ней запретят национальный флаг и гимн, ведь это подобно отказу от родной матери.

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