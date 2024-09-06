Олег Знарок получил должность в тренерском штабе команды НХЛ

По его информации, специалист займется развитием европейских игроков, а также будет консультировать селекционеров клуба.

Знарок родился в 1963 году в Челябинской области. Играл на позиции нападающего, мастер спорта по хоккею с шайбой. Однако значительно больших успехов добился как тренер. В разное время возглавлял сборные Латвии и России, а также ХК МВД, московские «Динамо» и «Спартак», петербургский СКА и казанский «Ак Барс». Трижды выигрывал Кубок Гагарина, привел сборную к победе на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх в Пхенчхане.

В июле с «Филадельфией» подписал контракт российский нападающий Матвей Мичков. Кроме того, в состав команды входят россияне Иван Федотов и Егор Замула, белорус Алексей Колосов и латвиец Родриго Аболс.