Российский нападающий Мичков заключил контракт с «Филадельфией»

Российский нападающий Матвей Мичков заключил контракт новичка с «Филадельфией». Как написал сайт kp.ru, соглашение с хоккеистом рассчитано на три сезона.

Петербургский СКА согласился отпустить игрока в НХЛ, несмотря на действующий контракт. В команде отметили, что позволили Мичкову следовать за мечтой.

Ранее нападающий выступал за СКА и «Сочи», который считают фарм-клубом команды. В 91 матче он набрал 66 очков.

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