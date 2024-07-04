Российский нападающий Мичков заключил контракт с «Филадельфией»
Российский нападающий Матвей Мичков заключил контракт новичка с «Филадельфией». Как написал сайт kp.ru, соглашение с хоккеистом рассчитано на три сезона.
Петербургский СКА согласился отпустить игрока в НХЛ, несмотря на действующий контракт. В команде отметили, что позволили Мичкову следовать за мечтой.
Ранее нападающий выступал за СКА и «Сочи», который считают фарм-клубом команды. В 91 матче он набрал 66 очков.
Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ
Фейк: реклама несуществующего «Фестиваля клубники» заполнила соцсети
Площадь пожара в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров
Депутатов обязали согласовывать зарубежные поездки
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада
Россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте