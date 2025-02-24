ОКР отсудил у МОК миллионы долларов

Дегтярев: ОКР отсудил у МОК пять миллионов долларов за 2022 год

Олимпийский комитет России отсудил у Международного олимпийского комитета пять миллионов долларов за отстранение в 2022 году. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава ОКР Михаил Дегтярев.

По его словам, с подобными международными организациями необходимо вести диалог в юридическом ключе.

«Если нас отстраняют — мы судимся. Отсудили у МОК за 2022 год хорошие деньги, почти пять миллионов долларов», — заявил министр.

По данным источника, иск был связан с невыплатой МОК доли в рамках маркетинговой программе.

Большинство российских спортсменов с конца февраля 2022 года отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили право выступать на мировой арене в нейтральном статусе, ряд россиян сменили спортивное гражданство и представляют другие страны.

Дегтярев возглавил ОКР в декабре 2024 года.