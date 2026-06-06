Охранник заставил болельщиков Мирры Андреевой убрать флаг России

Стоящих на трибунах болельщиков охранник корта заставил убрать российский флаг после победы теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции. Видео с площадки на своей странице в социальной сети X опубликовал журналист Бер Ротенберг.
На опубликованных кадрах флаг развернула пришедшая на соревнование пара. Женщина успела подержать его всего пару секунд, после чего к ней подошел охранник и потребовал свернуть полотно.
Российская теннисистка Мирра Андреева в субботу, 6 июня, выиграла финальный матч Открытого чемпионата Франции, одолев польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.