Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Валиевой

Фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой опубликовали в официальном аккаунте Олимпийских игр 2026 года в соцсети. Пост посвятили Всемирному дню пасты, совместив снимки различных видов спорта и макаронных изделий.

Валиева в этом коллаже представила фигурное катание. Авторы публикации сравнили ее вращение со спиралями фузилли из твердых сортов пшеницы.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил. Ее обвинили в употреблении запрещенного препарата триметазидина.

Ранее тренер Александр Жулин назвал имя организатора травли спортсменки. По его словам, в произошедшем виновен занимавший пост председателя Международного олимпийского комитета Томас Бах.