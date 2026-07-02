Один из ключевых игроков «Локомотива» Красковский перешел в «Торпедо»

Нападающий Павел Красковский принял решение покинуть ярославский «Локомотив» и перейти в нижегородский ХК «Торпедо». Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Красковский является одним из ключевых игроков в истории «Локомотива», проведя в клубе 14 сезонов. Его имя стало известно еще на молодежном уровне, где он выступал в связке с Коршковым и Полуниным. Эта тройка внесла большой вклад в победу «Локо» в сезоне МХЛ 2015/16, обыграв в финале нижегородскую «Чайку».

В 2025 и 2026 годах Красковский в составе «Локомотива» выигрывал Кубок Гагарина. За время выступления в КХЛ на его счету 699 матчей и 200 очков (79 голов и 121 передача). В плей-офф Кубка Гагарина этого года он сыграл восемь матчей, набрав два очка.

Также Красковский является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года, где в семи матчах набрал четыре очка (два гола и две передачи).

Таким образом, опыт и достижения Павла Красковского делают его ценным приобретением для «Торпедо», которое продолжает формировать состав на следующий сезон.