Очень много «но». Главу Самарской области уличили в дискредитации судейского корпуса РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев просто высказал мысли вслух, говоря о коррупции в судейском корпусе Российской премьер-лиги. Такое заявление 360.ru сделал футбольный судья Игорь Федотов.

«Губернатор, скорее всего, просто высказал мысли вслух, потому что дальнейшие его объяснения, почему он не подал [заявление] в правоохранительные органы — потому что у него нет доказательств», — сказал специалист.

По его словам, если человек выступает с подобным заявлением, у него должны быть весомые доказательства.

«Он приводит 10 клубов, которые, по его мнению, занимаются чем-то неправомерным в отношении к судьям там, не к судьям. Если у него есть это доказательство, он обязан это предоставить. Если тот человек, который пришел к нему — функционер, как пишется — он должен сказать, что это за человек. Очень много „но“», — отметил Федотов.

Он назвал слова Федорищева дискредитацией судейского корпуса.

«В данном случае — руководителя Милорада Мажича. Если у этого человека не будет никаких доказательств, я буду рассматривать это только с точки зрения дискредитации нынешнего руководства», — подчеркнул судья.

Факты коррупции действительно ранее фиксировали, напомнил Федотов. Он привел в пример дело ФК «Чайка».

«Были доказаны какие-то эпизоды, что начальник команды пересылал деньги арбитрам, и было доказано, каким арбитрам. И арбитры понесли наказание. И, соответственно, было дело, и обязали там кому-то что-то вернуть», — добавил специалист.

Глава Самарской области заявил, что клубы РПЛ платят откаты судьям, чтобы их не засуживали. Один из футбольных функционеров якобы сообщил губернатору, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей ОПГ в судейском корпусе.