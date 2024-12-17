Обновленная футбольная Суперлига допустила участие российских команд

Сменившая название на Лигу объединения футбольная Суперлига включила в число предполагаемых участников турнира российские команды. Это следует из релиза компании-организатора А22 .

Фирма подала заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для официального признания соревнований, в котором должны принять участие сборные 55 стран, которые входят в состав организации. Среди них есть и российские клубы.

Европейская Суперлига появилась в 2021 году по инициативе 12 ведущих клубов Европы, не согласившихся с начавшейся реформой Лиги чемпионов. Идея не нашла поддержки в УЕФА, где спортсменам пригрозили отстранением от участия в европейских и мировых соревнованиях, а также от вызова на игры за сборные стран. В итоге большинство инициаторов вышли из проекта.

В конце декабря прошлого года Европейский суд признал действия УЕФА и ФИФА по запрету создания Суперлиги незаконными. Это позволило организаторам вернуться к расритикованному проекту.