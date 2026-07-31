Обладатель рекорда КХЛ Алексей Мурыгин скончался от онкологического заболевания

Бывший вратарь ХК «Амур» и рекордсмен Континентальной хоккейной лиги Алексей Мурыгин скончался в возрасте 39 лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием, сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

У Мурыгина осталась семья: супруга Ксения и три дочери — Мелитина, Варвара и Анисия.

Голкипер был обладателем рекорда по продолжительности сухой серии среди вратарей КХЛ. В сезоне-2015/2016, когда Мурыгин выступал за ярославский «Локомотив», он не пропускал шайбы 302 минуты 11 секунд в 13 матчах. Впоследствии его результат превзошел вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.

Хоккеист также играл за магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». В последнее время он работал тренером вратарей в МХК «Атлант».

«Важнее спортивных достижений то, что среди всех коллег и болельщиков Алексей пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь», — подчеркнула пресс-служба.