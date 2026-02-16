Обязательный дресс-код в спортзалах может появиться в России

Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил закрепить на законодательном уровне требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов. Об инициативе он рассказал в беседе с изданием «Абзац» .

По его словам, речь не идет о строгих запретах, а о соблюдении норм приличия в общественных пространствах, куда приходят семьи с детьми. Он отметил, что откровенная спортивная одежда иногда превращает тренировки в «эпатажное шоу».

«Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало», — пояснил Иванов.

Он предложил внести поправки в закон «О физической культуре и спорте», а Министерство спорта — утвердить типовые правила посещения спортзалов с пунктом о дресс-коде. Эти нормы должны включать лицензированные спортивные учреждения в свои внутренние регламенты и размещать их для посетителей.

Иванов считает, что администрации залов следует предоставить право отказывать в посещении людям, нарушающим установленные правила внешнего вида, предлагая им переодеться или покинуть помещение.

Кроме того, инициатива предусматривает ответственность руководителей спортивных учреждений, если они систематически не обеспечивают соблюдение таких норм.

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает, что для посетителей театров также следует установить правила поведения и дресс-код. Он отметил, что разработкой правил может заняться Министерство культуры. Цискаридзе подчеркнул, что нормы должны основываться на логике уважения к месту и окружающим людям.