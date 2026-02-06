Цискаридзе предложил установить дресс-код для посетителей театра
Для посетителей театров следует установить правила поведения и дресс-код. Об этом заявил ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что разработкой правил может заняться Министерство культуры. Артист подчеркнул, что нормы должны основываться на логике уважения к месту и окружающим людям
«Видимо, мы живем в такое время, когда надо заранее описывать правила», — отметил он.
Цискаридзе назвал недопустимыми ситуации, когда посетители идут в театр в шлепанцах и шортах, а также лежат на бордюрах и ступенях. Он уточнил, что дресс-код является обычной нормой вежливости и уважения к окружающим.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предложила дать Минкультуры полномочия вмешиваться в творческую работу режиссеров. Идею об этом она озвучила на заседании комитета по культуре, где обсуждались недостатки фильмов «Чебурашка 2», «Буратино» и «Бременские музыканты».