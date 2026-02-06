Цискаридзе предложил установить дресс-код для посетителей театра

Для посетителей театров следует установить правила поведения и дресс-код. Об этом заявил ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что разработкой правил может заняться Министерство культуры. Артист подчеркнул, что нормы должны основываться на логике уважения к месту и окружающим людям

«Видимо, мы живем в такое время, когда надо заранее описывать правила», — отметил он.

Цискаридзе назвал недопустимыми ситуации, когда посетители идут в театр в шлепанцах и шортах, а также лежат на бордюрах и ступенях. Он уточнил, что дресс-код является обычной нормой вежливости и уважения к окружающим.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предложила дать Минкультуры полномочия вмешиваться в творческую работу режиссеров. Идею об этом она озвучила на заседании комитета по культуре, где обсуждались недостатки фильмов «Чебурашка 2», «Буратино» и «Бременские музыканты».