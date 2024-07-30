Объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове

Чемпион Игр Мамедов заявил, что у украинки Харлан тараканы в голове

Фото: РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион, президент  Федерации фехтования России Ильдар Мамедов оценил объятия украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с уроженкой России Анной Баштой на Олимпийских играх в Париже. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», — сказал Мамедов.

После победы в поединке на Олимпийских играх со счетом 15:6 Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан. При этом Башта является уроженкой Тольятти и до 2019 года выступала в составе сборной России.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики.

При этом в мае Харлан объясняла, что не хочет выступать с российскими спортсменами на соревнованиях, даже в нейтральном статусе.

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте