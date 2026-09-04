Футболист Игнатьев рассказал, что в Алжире его приветствовали словами «о, Путин»

Российский нападающий Иван Игнатьев провел несколько сезонов в Алжире. Местные жители его узнавали и приветствовали фразой «О, Путин!», как рассказал сам футболист изданию Sports .

Игнатьева пригласили играть местные агенты. Форвард выступал за «Кабилию» — один из наиболее популярных клубов республики.

Воспитанник «Краснодара» показывал прекрасные результаты. За половину прошлого сезона он принял участие в 15 матчах и забил пять мячей, один из них получил в свои ворота «КР Белуиздаду», топ-команда Алжира, с которой конкурирует «Кабилия».

После этого россиянина стали узнавать на улицах.

«Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: „О, Путин“. Так меня все болельщики называли», — признался Игнатьев.

В Россию спортсмен решил вернуться из-за бытовых условий. Жизнь в Северной Африке показалась ему слишком необычной.

Иван Игнатьев — воспитанник футбольной академии «Краснодара». За свою карьеру нападающий успел поиграть за казанский «Рубин», московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», «Сочи», армянский «Урарту» и сербский «Железничар». Сейчас форвард вернулся в Российскую премьер-лигу.

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