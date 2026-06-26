Новым главным тренером пермского «Амкара» стал Игорь Беляев

В пермском футбольном клубе «Амкар» произошли значительные изменения в тренерском штабе. Новым главным наставником команды назначен Игорь Беляев, чье соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Об этом сообщил сайт properm.ru .

Игорь Беляев — уроженец Курска, который почти 20 лет посвятил работе в местном «Авангарде». Он прошел путь от тренера второй команды до руководящих должностей в клубной структуре. Среди его главных достижений — победа в сезоне 2016/2017, которая позволила команде подняться в Первую лигу. Кроме того, он входил в тренерский штаб во время исторического выхода «Авангарда» в финал Кубка России сезона 2017/2018, за что был признан лучшим тренером Первой лиги. Новый наставник обладает лицензией UEFA Pro, что подтверждает его высокую квалификацию.

Его предшественник, Ярослав Мочалов, продолжит работу в клубе в качестве старшего тренера, что позволит сохранить преемственность и опыт внутри команды.