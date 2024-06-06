Забег «Лиги героев» в 2025 году пройдет в начале июня, его приурочат ко Дню бега. Интерес к стартам возрос, мероприятие пройдет еще более масштабней, заявила 360.ru на полях ПМЭФ-2024 президент Федерации триатлона России, руководитель проекта Ксения Шойгу.

«Мне кажется, мы будем еще прирастать, потому что заявки есть. И в следующем году так же станем очень большим мероприятием в мире. <…> В беговой тусовке все мечтали пробежать в Лондоне — но это уже забыто, ведь есть что-то круче», — сказала собеседница 360.ru.

В 2024 году забег состоялся в 16 странах. Шойгу сообщила, что среди них Бразилия, Пакистан, Армения, Китай и другие. Руководитель проекта уверена, что его география расширится еще сильней. Она допустила, что следующий полумарафон приурочат ко Дню бега 1 июня.

Шойгу заявила, что ее дочь принимала участие в забеге раньше всех, еще до своего рождения. Собеседница 360.ru рассказала, как участвовала в проекте на шестом месяце беременности.

В 2024 году в Москве в забеге приняли участие около 20 тысяч человек. Шойгу заметила, что самым стойким оказался Магадан. Именно этот город одержал победу.

«Москва и Московская область бежали огромным количеством людей, а выиграл Магадан. Они так ждали эту победу, а у них был снег, сильный ветер. И они стали беговой столицей. Вот это воля к победе», — заявила она.

Глава «Лиги героев» анонсировала пилотный велозаезд из Москвы в Санкт-Петербург. Он пройдет в сентябре. Участники преодолеют расстояние в четыре этапа.