В России пройдет пятидневная велогонка из Москвы в Санкт-Петербург. Участники пилотного заезда преодолеют треки по 100 километров и осмотрят достопримечательности. Президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о подготовке к соревнованиям.

«Это такой челлендж. Есть историческая данность, что была гонка из Санкт-Петербурга в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург. Мы поумерим пыл участников — в сентябре будет пилот „Москва — Петербург. Две столицы“», — сказала она.

Пробный заезд продлится пять дней. Велосипедисты преодолеют путь в четыре этапа с перерывами, часть маршрута проедут на поезде. Собеседница 360.ru заявила, что тоже рассчитывала принять участие в гонке.

«Надеюсь, что я тоже. Будет четыре этапа. Значимую часть проедут по железной дороге на поезде, потому что это пилот. <…> Это будут отрезки по 100 километров — доехал до базы, у тебя какая-то культурная программа, чтобы посмотреть город, где ты остановился», — рассказала Шойгу.

Туристическую программу проработают с властями Московской области. Шойгу рассчитывает на развитие проекта. Спорт она назвала нормой жизни.