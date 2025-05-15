«Было ожидаемо». Разработчикам видеоигр пригрозили штрафами за деструктивный контент
Разработчик Пименов назвал ожидаемыми штрафы для создателей видеоигр
Депутаты разрабатывают штрафы для разработчиков игр, чтобы предотвратить появление контента, который искажает историю и негативно влияет на молодежь. Об этом 360.ru заявил эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии Михаил Пименов.
Депутаты сейчас обсуждают поправки в КоАП, чтобы штрафовать за размещение запрещенного контента. Сумма взыскания может составить до пяти миллионов рублей.
Пименов отметил, что вопрос о контроле над содержанием видеоигр назрел уже давно.
Речь идет прежде всего о том, что деструктивный контент может намеренно искажать историю или вводить в заблуждение игроков, тем более, если мы говорим о людях, не достигших возраста совершеннолетия
Михаил Пименов
Эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии
Эксперт добавил, что пока непонятно, кто именно будет решать, каких разработчиков игр следует наказывать рублем.
«Законопроект был ожидаем, его обсуждение шло уже давно. Другой момент в том, кто будет определять, что является деструктивным контентом, а что нет», — добавил он.
Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, чем опасна детская компьютерная зависимость. Она отметила, что у школьников портится осанка и возникают головные боли.