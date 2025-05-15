«Было ожидаемо». Разработчикам видеоигр пригрозили штрафами за деструктивный контент

Депутаты разрабатывают штрафы для разработчиков игр, чтобы предотвратить появление контента, который искажает историю и негативно влияет на молодежь. Об этом 360.ru заявил эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии Михаил Пименов.

Депутаты сейчас обсуждают поправки в КоАП, чтобы штрафовать за размещение запрещенного контента. Сумма взыскания может составить до пяти миллионов рублей.

Пименов отметил, что вопрос о контроле над содержанием видеоигр назрел уже давно.