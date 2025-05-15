«Было ожидаемо». Разработчикам видеоигр пригрозили штрафами за деструктивный контент

Разработчик Пименов назвал ожидаемыми штрафы для создателей видеоигр

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Депутаты разрабатывают штрафы для разработчиков игр, чтобы предотвратить появление контента, который искажает историю и негативно влияет на молодежь. Об этом 360.ru заявил эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии Михаил Пименов.

Депутаты сейчас обсуждают поправки в КоАП, чтобы штрафовать за размещение запрещенного контента. Сумма взыскания может составить до пяти миллионов рублей.

Пименов отметил, что вопрос о контроле над содержанием видеоигр назрел уже давно.

Речь идет прежде всего о том, что деструктивный контент может намеренно искажать историю или вводить в заблуждение игроков, тем более, если мы говорим о людях, не достигших возраста совершеннолетия

Михаил Пименов

Эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии

Эксперт добавил, что пока непонятно, кто именно будет решать, каких разработчиков игр следует наказывать рублем.

«Законопроект был ожидаем, его обсуждение шло уже давно. Другой момент в том, кто будет определять, что является деструктивным контентом, а что нет», — добавил он.

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