Новозеландский горнолыжник расплакался после победы россиянина на Паралимпиаде

Новозеландский паралимпиец Адам Холл расплакался после того, как россиянин Алексей Бугаев обошел его в слаломе и взял золото. Об этом сообщил RT .

«Холл не смог сдержать эмоций после того, как понял, что его результат второй», — сообщили журналисты.

Бугаев принес сборной России восьмую золотую медаль Паралимпиады. В соревнованиях по горнолыжному спорту в классе LW6/8-2 он показал лучшее время по сумме двух попыток в слаломе.

Ранее на Играх в Италии российский спортсмен уже завоевал две бронзовые награды — в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Всего сборная России довела общее число наград до 12: в ее копилке оказалось восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые.