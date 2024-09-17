«Они классные». Норвежский лыжник Клебо признался, что скучает по спортсменам из России

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что скучает по соревнованиям, в которых участвовали россияне. Об этом сообщил «Чемпионат» .

«Они классные. Мы провели много поединков, где было трудно победить. Естественно, хочется их скорейшего возвращения, но есть вещи, которые важнее конкуренции в гонках, поэтому не думаю, что наши дуэли продолжатся в ближайшее время», — заявил спортсмен.

Он выразил надежду, что СВО скоро закончится и российские спортсмены смогут вернуться на лыжную трассу, чтобы соревноваться с представителями других стран. По его мнению, лыжный спорт без россиян обеднел.

Ранее представители Норвежской ассоциации лыжного спорта заявили, что будут бойкотировать международные соревнования в случае допуска спортсменов из России.