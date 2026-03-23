Норвежские активисты собрались проехать на велосипедах по России

Норвежские активисты из организации «Велосипедное движение за мир» планируют велозаезды по северным регионам России, включая Мурманскую область и места проживания саамов. Об этом рассказал руководитель движения Торе Нэрланд.

По словам Нэрланда, велосипедисты также намерены направиться в Казань и другие регионы. В будущем активисты, выступающие против нападения на Иран, проведут велозаезды и в странах Запада.

«Мы — за то, чтобы люди во всех странах контактировали друг с другом, строили свое общение ради построения мира», — процитировало его РИА «Новости Спорт».

«Велосипедное движение за мир» основано в 1977 году для продвижения ядерного разоружения. Под его эгидой состоялись пробеги в 120 государствах. В 1999 году через Россию прошел велопробег из Норвегии в Китай протяженностью 11,5 тысячи километров — самый длинный в истории организации.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана, что спровоцировало резкую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.​​