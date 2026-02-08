Француз Делож извинился за то, что срезал трассу во время скиатлона на Олимпиаде

Французский лыжник Матис Делож извинился за эпизод с сокращением трассы в скиатлоне на зимней Олимпиаде в Италии. Спортсмен заявил, что допустил ошибку непреднамеренно и не пытался получить преимущество, сообщил NRK .

«Это была исключительно моя вина. Я не думал о том, чтобы занять какое-либо место или что-то в этом роде. Простите», — сказал он.

Скиатлон завершился победой норвежца Йоханнес Клебо. Делож финишировал вторым, бронзу взял еще один представитель Норвегии — Мартин Левстрем Нюэнгет, четвертым стал россиянин Савелий Коростелев. На отметке после первых 10 километров, в зоне смены лыж, Делож срезал участок дистанции и на короткое время оказался в группе лидеров, за что получил желтую карточку. Российская сторона подала протест, однако его отклонили.

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе — без флага и гимна.