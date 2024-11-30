Норвежец Бе назвал решение CAS по делу Устюгова «победой чистых спортсменов»
Биатлонист Бе поздравил спортсменов, награжденных после дисквалификации Устюгова
Норвежский биатлонист Тарьей Бе поздравил спортсменов, которые получили медали после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Он опубликовал в Instagram* свою фотографию с чемпионата 2011 года и рассказал, что ему спустя годы вручили шестую награду.
«Это фотография из 2011 года. Моего лучшего чемпионата с пятью медалями. Несколько дней назад я получил шестую. Это медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт, и я поздравляю других спортсменов, которые получили медали», — написал биатлонист.
Бе также предложил подписчикам добавить к старой фотографии изображение шестой медали.
Российского биатлониста Устюгова дисквалифицировали на четыре года и аннулировали его результаты с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года). Такое решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере.
Спортсмен подал апелляцию, но CAS отклонил жалобу. В результате россиянина лишили серебряной медали чемпионата мира 2011 году в масс-старте.
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