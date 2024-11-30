Норвежец Бе назвал решение CAS по делу Устюгова «победой чистых спортсменов»

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поздравил спортсменов, которые получили медали после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Он опубликовал в Instagram* свою фотографию с чемпионата 2011 года и рассказал, что ему спустя годы вручили шестую награду.

«Это фотография из 2011 года. Моего лучшего чемпионата с пятью медалями. Несколько дней назад я получил шестую. Это медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт, и я поздравляю других спортсменов, которые получили медали», — написал биатлонист.

Бе также предложил подписчикам добавить к старой фотографии изображение шестой медали.

Российского биатлониста Устюгова дисквалифицировали на четыре года и аннулировали его результаты с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года). Такое решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере.

Спортсмен подал апелляцию, но CAS отклонил жалобу. В результате россиянина лишили серебряной медали чемпионата мира 2011 году в масс-старте.