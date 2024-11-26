Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года. Решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере, сообщил сайт независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
Евгений Устюгов подавал апелляционное заявление, но его отклонили. В так называемом биологическом паспорте выявили некие «аномалии». Специалисты антидопингового отдела вместе с коллегами из апелляционного отдела отметили, что вынесенное ранее решение абсолютно правомерно.
За нарушение правил биатлониста дисквалифицировали на четыре года. Все его результаты в период с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года) аннулировали.
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Биатлониста Евгения Устюгова лишили двух медалей ОИ-2010 в Ванкувере
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