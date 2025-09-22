Ночная хоккейная лига сообщила о смерти игрока Карташова на матче

Игрок любительской хоккейной команды «Люблино» Василий Карташов скончался во время матча регионального этапа в дивизионе «Лига надежды» в минувшее воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Во время выступления против команды «Белые Медведи ЕР» игроку стало плохо. На помощь Карташову пришли врачи дежурного экипажа скорой помощи, а также реанимационной бригады. Несмотря на усилия специалистов, хоккеист скончался.

В составе команды «Люблино» Василий Карташов выступал с 2016 года.

«Скоропостижная утрата — шок не только для одноклубников, игроков Ночной хоккейной лиги, но и для всей нашей хоккейной семьи. Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах», — заявили в пресс-службе.

Ночная хоккейная лига выразила слова соболезнования родным и близким ушедшего из жизни спортсмена.

На минувшей неделе стало известно о смерти двукратного чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона СССР боксера Виктора Агеева. Прославленный спортсмен скончался в возрасте 85 лет. По неподтвержденным данным, последние дни он провел в одной из московских больниц, где за его жизнь боролись врачи.