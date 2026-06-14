«Нью-Йорк Никс» впервые за 53 года стал чемпионом НБА

Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» обыграли «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче финальной серии НБА и стали победителями турнира. Встреча завершилась со счетом 94:90.

Самый большой вклад в победу внес разыгрывающий Джейлен Брансон, на счету которого 45 очков. Также 13 очков и 11 подборов добавил защитник Джош Харт.

«Никс» одержали победу в серии со счетом 4-1 и выиграли титул в третий раз в клубной истории. В прошлый раз команда завоевывала чемпионство в 1973 и 1970 годах.

«Нью-Йорк» играл в финале НБА впервые с 1999 года, где они по итогам пяти матчей уступил как раз «Сан-Антонио» со счетом 1-4.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил команду «Никс» с победой в финале НБА.

«Поздравляю владельца клуба Джима Долана и „Нью-Йорк Никс“», — написал он.

Ранее фанаты «Никс» после матча устроили разгром в центре Нью-Йорка.