Нижегородское «Торпедо» утвердило график подготовки к новому сезону КХЛ. Команда соберется после отпуска в первых числах августа, написало НИА «Нижний Новгород» .

Подготовка начнется с углубленного медицинского обследования, которое игроки пройдут 1 и 2 августа. Уже 3 августа команда, известная как автозаводцы, приступит к тренировкам на льду, а 5 августа отправится на традиционный предсезонный сбор на спортивной базе «Море спорта».

В рамках подготовительного этапа автозаводцы проведут три контрольных матча. Соперниками команды станут московское «Динамо» (14 августа), ярославский «Локомотив» (18 августа) и столичный «Спартак» (20 августа). Завершающим этапом подготовки станет участие команды в Кубке мэра Москвы, который пройдет с 28 по 30 августа.