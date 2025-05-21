«Нищеброды за 140 тысяч». Губерниев жестко ответил Вяльбе на слова про зарплаты лыжников
Губерниев призвал Вяльбе не позориться жалобами про низкие зарплаты лыжников
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе о низких зарплатах лыжников. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Вяльбе отметила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России получает 140 тысяч рублей в месяц. По ее словам, только благодаря рекламе спортсмен может себе позволить «нормальные деньги», а вот его коллеги вынуждены «считать каждую копейку».
Губерниев заявил, что Вяльбе лукавит. Ведущий напомнил, что возглавляемая ею федерация получает не только деньги единого регулятора, но еще и спонсорские. Кроме того, его удивили ее высказывания относительно зарплаты в 140 тысяч рублей, которую она навала маленькой. Если смотреть по стране, то это не так, сказал он.
«Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация», — заявил он.
Комментатор задался вопросом, почему Вяльбе так высказалась — «она не ведает, что творит» или же просто некомпетентна в этом вопросе. С таким заявлениями, на его взгляд, ей стоит сложить с себя полномочия и «не позориться».
Что касается Большунова, то Губерниев убежден, что спортсмен зарабатывает в разы больше, чем было озвучено. Помимо рекламных контрактов, у него и прекрасные призовые, и линия одежды выходит.
В заключение Губерниев напомнил, что сама Вяльбе получает две зарплаты. Одну как главный тренер, вторую — как президент федерации.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя нищим, живущим на три пенсии.