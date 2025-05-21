«Нищеброды за 140 тысяч». Губерниев жестко ответил Вяльбе на слова про зарплаты лыжников

Вяльбе отметила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России получает 140 тысяч рублей в месяц. По ее словам, только благодаря рекламе спортсмен может себе позволить «нормальные деньги», а вот его коллеги вынуждены «считать каждую копейку».

Губерниев заявил, что Вяльбе лукавит. Ведущий напомнил, что возглавляемая ею федерация получает не только деньги единого регулятора, но еще и спонсорские. Кроме того, его удивили ее высказывания относительно зарплаты в 140 тысяч рублей, которую она навала маленькой. Если смотреть по стране, то это не так, сказал он.

«Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация», — заявил он.

Комментатор задался вопросом, почему Вяльбе так высказалась — «она не ведает, что творит» или же просто некомпетентна в этом вопросе. С таким заявлениями, на его взгляд, ей стоит сложить с себя полномочия и «не позориться».

Что касается Большунова, то Губерниев убежден, что спортсмен зарабатывает в разы больше, чем было озвучено. Помимо рекламных контрактов, у него и прекрасные призовые, и линия одежды выходит.

В заключение Губерниев напомнил, что сама Вяльбе получает две зарплаты. Одну как главный тренер, вторую — как президент федерации.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя нищим, живущим на три пенсии.