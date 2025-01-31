Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с тремя пенсиями

Пенсия в размере 140 тысяч рублей показалась низкой четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову. В интервью газете «Спорт-Экспресс» он назвал себя нищим.

«Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона», — рассказал спортсмен.

Он заявил, что раньше владел крупнейшим агрохозяйством в России и получил золотую медаль на выставке в Париже как лучший фермер в Европе, однако затем у него все отобрали. Кроме того, по словам Тихонова, в последние годы он часто путешествует по России, однако всегда за счет приглашающей стороны, поскольку у него самого на это уже нет денег.

Ранее другие известные люди раскрыли размер собственных пенсий. Лев Лещенко получает 30 тысяч рублей, Юрий Антонов — 50 тысяч, а Александр Збруев признался, что даже не знает, сколько.