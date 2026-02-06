Форвард «Флориды» спровоцировал массовую драку в матче НХЛ, толкнув Кучерова

Действия американского форварда «Флориды» Мэттью Ткачука против российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова привели к масштабной потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между этими командами. В итоге наказания получили 11 спортсменов.

В начале третьего игрового периода Ткачук толкнул в спину Кучерова. Это спровоцировало масштабную стычку, в которую вступили хоккеисты обеих команд. Ткачук заработал пятиминутный штраф за драку и дополнительно две минуты за блокировку.

Кучерова наказали 10 минутами штрафа за неспортивный поступок. Всего за происшествие штраф получили 11 спортсменов.

В октябре «Флорида» и «Тампа» дважды встретились друг с другом. Первая игра принесла обеим командам суммарно 186 штрафных минут, вторая — уже 322 минуты.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900 очков после матча против «Оттава Сенаторс». Спортсмен стал восьмым россиянином, кто достиг подобного результата.