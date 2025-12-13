Ни одного удара по мячу. Фанаты устроили погром на стадионе в Калькутте после приезда Месси

Индийские болельщики устроили беспорядки на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте после того, как Лионель Месси, приехавший в Индию в рамках трехдневного турне, провел на арене всего несколько минут. Об этом сообщило агентство ANI .

По программе мероприятия Месси должен был выйти на поле и сыграть хотя бы символический отрезок, однако ограничился тем, что прошелся по газону, поприветствовал публику и сразу покинул стадион. Болельщики, многие из которых заплатили за билеты более 100 долларов — сумму, сопоставимую с месячной зарплатой в регионе, — восприняли это как оскорбление и обвинили организаторов в провале.

После ухода футболиста на трибунах начались беспорядки. Фанаты жаловались на плохую организацию и невозможность увидеть кумира.

«Он не сделал ни одного удара по мячу. Столько денег и эмоций впустую», — рассказал один из зрителей AFP.

Вместе с одноклубниками — Луисом Суаресом и Родриго де Паулем — Месси посещает Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Дели. В Калькутте он должен открыть 20-метровый памятник самому себе.

Тридцативосьмилетний Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира, лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны», сборной Аргентины. Сейчас он выступает за «Интер Майами», с которым впервые в истории выиграл чемпионат MLS. В ноябре Месси стал первым игроком в истории футбола, достигшим отметки в 400 результативных передач.