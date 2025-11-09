Месси установил очередной рекорд футбола

Аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси стал первым игроком в истории футбола, достигшим отметки в 400 результативных передач. Историческое достижение покорилось 38-летнему игроку в матче 1/8 финала плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) с «Нэшвиллом».

Встреча завершилась в пользу «Интер Майами» со счетом 4:0. Помимо одного голевого паса, на счету Месси еще два забитых мяча.

Больше всего в карьере голевых передач Месси отдал за «Барселону» — 269. В составе сборной Аргентины он ассистировал партнерам 60 раз, за «Интер Майами» — 37 паса, за французский «Пари Сен-Жермен» — 34.

Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года. Аргентинец восемь раз получал «Золотой мяч».

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл чемпионат мира в 2022 году, Олимпийские игры (2008), Финалиссиму (2022) и дважды — Кубок Америки (2021, 2024).