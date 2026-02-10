Турнир по хоккею с мячом в валенках прошел в округе Пушкинский

7 февраля в Красноармейске состоялся традиционный турнир по русскому хоккею с мячом «Хоккей на валенках 2026». В нем приняли участие шесть детских команд из разных городов округа.

В соревнованиях участвовали дети в возрасте от 10 до 13 лет, всего около 100 человек. Юные спортсмены приехали из Королева, Ивантеевки, Баркова, Царева и Красноармейска. Особенность турнира в том, что вместо коньков игроки используют валенки, а вместо шайбы — теннисный мяч.

Победителем стала сборная команда из Красноармейска, второе место заняла «Любимовка», третье — королевская команда «Ковчег». Победители и призеры получили памятные кубки и медали, лучшие игроки — специальные призы, включая теплые меховые шапки.

Хоккей с мячом — исконно русский вид спорта, зародившийся еще во времена Петра I. Сегодня его активно развивает Федерация хоккея с мячом России при поддержке Русской Православной Церкви. Ежегодно в Москве на Красной площади проходит престижный турнир на призы Святейшего Патриарха.