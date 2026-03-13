«Нет доказательств». В ЦСКА отреагировали на штраф КДК из-за расизма фанатов

ЦСКА: нет доказательств, что в гуле болельщиков клуба был расизм в адрес Кордобы

КДК РФС ранее оштрафовал клуб на один миллион рублей из-за поведения фанатов на матче Кубка России с «Краснодаром». В клубе по итогам решения КДК и анализа доступных видеоматериалов установили, что с трибуны болельщиков ЦСКА слышен был гул и свист, а в двух эпизодах так называемое уханье.

«Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст», — уточнили в пресс-службе клуба.

В ЦСКА назвали гул ответной реакцией на действия некоторых игроков соперника, поэтому планируют завершить собственное расследование. По его итогам примут соответствующие меры в отношении виновных.

Ранее по решению КДК РФС оштрафовали ФК «Спартак» на 200 тысяч рублей по итогам матча с московским «Динамо» — за скандирование фанатами ненормативной лексики и поведение зрителей после игры.